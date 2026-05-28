Путин: ИИ станет драйвером экономического роста

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума заявил, что у России есть преимущества в конкуренции за технологии искусственного интеллекта между государствами и транснациональными корпорациями. Путин подчеркнул, что развитие ИИ требует серьезного финансирования, и Россия способна сосредоточить необходимые ресурсы для решения этой задачи. Он также сообщил, что в стране уже создаются суверенные платформы развития искусственного интеллекта, однако наибольший эффект возможен только при совместной работе с партнерами.

Отдельно президент отметил, что в мире формируется новый технологический и промышленный уклад, который влияет на экономику, политику и социальную сферу.

Возможности искусственного интеллекта, по его словам, необходимо использовать как драйвер экономического роста.