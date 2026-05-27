Рязанка Лариса Пастухова стала вице-президентом АФК «Система» по управлению персоналом. Об этом сообщило издание РИА Новости.

Она ранее руководила благотворительным фондом «Система», а теперь возглавит кадровый блок компании и продолжит курировать социальные проекты. При Пастуховой федеральная программа «Лифт в будущее» выросла в масштабах, помогая молодежи с профориентацией и трудоустройством.

Пастухова родилась в Рязани 24 апреля 1983 года. Окончила юрфак Академии права и управления с отличием, затем стала кандидатом политических наук. Трудовой путь начинала библиотекарем, позже преподавала. Была замруководителя рязанского исполкома «Единой России», затем депутатом Рязгордумы. Позже перешла в московский вуз по военно-промышленной тематике. Сейчас — доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской академии образования.

Фото: «ФКонгресс».