Жительницу Рязанской области осудят за мошенничество с соцвыплатами

Отмечается, что женщина подала заявление в региональное отделение соцфонда на получение ежемесячного пособия для сына, которое предназначается для проживающих в определенной социально-экономической зоне. В 2025 году жительнице Михайловского района выплачивали деньги, однако фактически она проживала по другому адресу. В фонд женщина не сообщила о смене места жительства, продолжала получать пособие. Заявление о прекращении выплат подала в 2026 году. В результате жительница необоснованно получила свыше 90 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159.2 УК РФ.

В Михайловском районе на женщину завели уголовное дело о мошенничестве с соцвыплатами. Об этом 22 мая сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

