«Ведомости»: в 1 квартале 2026 банкротство ИП через суд выросло почти на треть

Количество банкротств индивидуальных предпринимателей через суд в России выросло на 29% в первом квартале 2026 года. Речь идет о процедурах с долгами более 1 млн рублей и спорными ситуациями. По сравнению с первым кварталом 2024 года число таких банкротств увеличилось в 2,6 раза. Всего за январь — март количество судебных процедур выросло на 14% и достигло 137 тысяч. Число внесудебных банкротств увеличилось на 5,2% — до 16,4 тысячи.

Количество банкротств индивидуальных предпринимателей через суд в России выросло на 29% в первом квартале 2026 года. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на данные «Федресурса».

Кроме того, россияне стали чаще получать отказ в списании долгов. В первом квартале 2026 года доля таких случаев составила 2,1% от общего числа банкротств физлиц.

Объем признанных требований кредиторов вырос на 20% — до 239,1 млрд рублей. Основными кредиторами остаются банки, налоговые органы и коллекторские агентства.