В Рязанской области подростка доставили в реанимацию после ДТП с легковушкой

ДТП случилось вечером 21 мая в Михайлове. 55-летняя рязанка за рулем Hyundai столкнулась с мотоциклом «SYCMCC 300 YT» под управлением 16-летнего подростка из Михайловского района. Водителя мотоцикла госпитализировали в медучреждение. Его 17-летний пассажир помещен в реанимационное отделение. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В Рязанской области подростка доставили в реанимацию после ДТП с легковушкой. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

