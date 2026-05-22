В Рязанской области мужчина пытался украсть трансформаторную подстанцию и бытовой вагон. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Инцидент произошел еще в ноябре 2023 года в Михайловском округе. Сотрудник энергетической компании проезжал по трассе «Москва-Астрахань» и заметил, как рядом с объектом стояли грузовой автомобиль и манипулятор, а двое рабочих готовились погрузить подстанцию в кузов машины. Мужчина поинтересовался у рабочих, кто дал им такое распоряжение, и они указали на человека, находившегося неподалеку. Энергетик сообщил о происходящем в полицию.

Когда на место прибыли полицейские, заказчик скрылся полями и лесопосадками в неизвестном направлении.

Было возбуждено уголовное дело.

Выяснилось, что кражу пытался организовать житель Московской области. Мужчина через интернет нанял грузовик и манипулятор с двумя работниками.

Отмечается, что до кражи москвич несколько дней жил в Михайлове. Украденное он планировал перевезти в Московскую область.

Мужчина задержали в Домодедове спустя несколько лет. Ранее он был 11 раз судим за кражи, а также за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Криминальной специализацией рецидивиста было хищение с помощью наемной техники различных металлических конструкций и их последующая продажа.