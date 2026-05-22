В Касимовском округе завершили строительство второго этапа молочно-товарной фермы
В Касимовском округе завершили строительство второго этапа молочно-товарной фермы. Об этом сообщили в пресс-службе госстройнадзора по Рязанской области.
Комплекс в селе Дмитриево включает производственную зону (коровники, доильный блок, телятники, родильное отделение), кормовую зону (хранилища для сена и соломы), административно-хозяйственную часть и объекты для экологичной утилизации навоза (лагуны, компостная площадка).
Фото: госстройнадзор по Рязанской области.