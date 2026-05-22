У рязанца обнаружили серьезное заболевание во время диспансеризации

В Городскую поликлинику № 2 обратился пациент с жалобами на ряд симптомов. Мужчину несколько месяцев беспокоили сухость во рту, ночные пробуждения из‑за частого мочеиспускания, постоянная слабость. Во время плановой диспансеризации врачи назначили анализ крови на уровень глюкозы. Результат показал 8,2 ммоль/л, что превышает норму. Чтобы подтвердить или опровергнуть предварительный диагноз, медики провели дополнительное обследование и повторные анализы. В результате пациенту был поставлен диагноз — сахарный диабет 2 типа. Благодаря тому, что заболевание выявили на ранней стадии, удалось сразу приступить к комплексному лечению под наблюдением эндокринолога.