Стала известна дата открытия движение по наплавному мосту около села Фатьяновка
Об этом сообщили в группе ООО УСД «ТРАКТ». Открытие запланировано на 23 мая в 9:00. Жителям Спасского района пожелали безопасной дороги.
Ранее сообщалось о переносе открытия мостовой переправы у села Фатьяновка. Первоначально планировалось разрешить движение 21 мая.