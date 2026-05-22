Рязанцев предупредили о возможном нашествии слизней

Местных садоводов предупредили о потенциальной угрозе массового появления слизней на территории региона в текущем сезоне. Отмечается, что они могут появиться из-за благоприятных погодных условий — повышенной влажности и умеренно тёплой погоды. Слизни могут быть переносчиками паразитов — нематод. Большинство из них не опасны для человека, однако некоторые виды способны вызвать заболевание, в том числе менингит. Это возможно, если маленький слизень случайно попадет в организм вместе с плохо промытой зеленью или овощами. Эксперт посоветовал тщательно промывать овощи и салаты.

