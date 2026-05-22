Облсуд оставил Ирину Петину в рязанском СИЗО

Отмечается, что решение Советского районного суда оставлено без изменений. Ирина Петина остается в СИЗО до 12 августа. Решение может быть обжаловано.

Рязанский областной суд оставил в СИЗО бывшего сенатора от региона и экс-заместителя министра здравоохранения Ирину Петину, которую судят за взятки суммой свыше 140 миллионов. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе суда.

