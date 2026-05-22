Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 23-24 мая

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
В театре кукол состоится премьера спектакля «Полярный букварь медвежонка», а во дворце спорта «Олимпийский» пройдет концерт Сергея Лазарева.
В МКЦ CAGMO представит новую концертную программу-ретроспективу культовой эпохи MTV — «Симфония MTV» в исполнении оркестра при свете свечей.
У филармонии состоится торжественный концерт, посвященный Дню славянской письменности.
В Лесопарке пройдет X-й открытый легкоатлетический полумарафон «Рязанский Кремль» в рамках всероссийского проекта ЗаБег. РФ, в Константинове — закрытие этно-фестиваля «Синтез культур», а на Лыбедском бульваре пройдет фестиваль ГТО.
