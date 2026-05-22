Котяков заявил об изменении работы у 7,5% сотрудников из-за ИИ
Внедрение искусственного интеллекта приведет к изменению трудовых функций у 7,5% работников, однако это не означает сокращения рабочих мест. Об этом ТАСС заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. «Речь не идет о том, что 7,5% граждан потеряют работу. Речь идет об изменении трудовой функции у 7,5%", — отметил Котяков на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике. Министр добавил, что обучение должны организовывать работодатели или центры занятости.
По его словам, часть сотрудников пройдет переобучение или будет переведена на другие должности.
Он также подчеркнул, что задача государства — сделать переход работников к новым условиям максимально комфортным для рынка труда и самих граждан.