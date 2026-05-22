Котяков заявил об изменении работы у 7,5% сотрудников из-за ИИ

Внедрение искусственного интеллекта приведет к изменению трудовых функций у 7,5% работников, однако это не означает сокращения рабочих мест. Об этом ТАСС заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. «Речь не идет о том, что 7,5% граждан потеряют работу. Речь идет об изменении трудовой функции у 7,5%", — отметил Котяков на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике. Министр добавил, что обучение должны организовывать работодатели или центры занятости.

Внедрение искусственного интеллекта приведет к изменению трудовых функций у 7,5% работников, однако это не означает сокращения рабочих мест. Об этом ТАСС заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

По его словам, часть сотрудников пройдет переобучение или будет переведена на другие должности.

«Речь не идет о том, что 7,5% граждан потеряют работу. Речь идет об изменении трудовой функции у 7,5%", — отметил Котяков на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

Министр добавил, что обучение должны организовывать работодатели или центры занятости.

Он также подчеркнул, что задача государства — сделать переход работников к новым условиям максимально комфортным для рынка труда и самих граждан.