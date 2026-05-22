Экс-зампред облправительства Никитин останется в СИЗО до середины июня

Отмечается, что ходатайство о продлении меры пресечения для экс-зампреда правительства удовлетворили. Арест продлится до 19 июня включительно. Решение может быть обжаловано. Напомним, экс-зампреда правительства задержали за получение взяток в особо крупном размере. По версии следствия, с 2021 по 2024 годы Артем Никитин получил 17,3 миллиона рублей. Известно, что Никитин написал явку с повинной. Он находится в СИЗО уже больше года.

Бывший зампред рязанского правительства Артем Никитин, которого обвиняют во взяточничестве, останется в СИЗО до середины июня. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе облсуда.

Отмечается, что ходатайство о продлении меры пресечения для экс-зампреда правительства удовлетворили.

Арест продлится до 19 июня включительно. Решение может быть обжаловано.

Напомним, экс-зампреда правительства задержали за получение взяток в особо крупном размере. По версии следствия, с 2021 по 2024 годы Артем Никитин получил 17,3 миллиона рублей. Известно, что Никитин написал явку с повинной. Он находится в СИЗО уже больше года.

Подробнее о задержании бывшего зампреда правительства Рязанской области можно прочитать в сюжете РЗН. инфо.