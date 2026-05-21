В Рязанской области за сутки поймали двух пьяных водителей

Инспекторы дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции за прошедшие сутки выявили в Рязанской области двух водителей с признаками опьянения. Один автомобилист управлял транспортом в состоянии опьянения, еще один отказался проходить медицинское освидетельствование по требованию сотрудников полиции.

Кроме того, выявлено 17 нарушений со стороны пешеходов и более 70 случаев управления автомобилями с тонировкой, не соответствующей требованиям.