В Рязанской области за сутки поймали двух пьяных водителей
Инспекторы дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции за прошедшие сутки выявили в Рязанской области двух водителей с признаками опьянения. Один автомобилист управлял транспортом в состоянии опьянения, еще один отказался проходить медицинское освидетельствование по требованию сотрудников полиции.
Кроме того, выявлено 17 нарушений со стороны пешеходов и более 70 случаев управления автомобилями с тонировкой, не соответствующей требованиям.