В Рязани сбили 12-летнего ребенка на электроскутере

ДТП произошло 20 мая, примерно в 16:10, возле дома № 2 на Михайловском шоссе. По данным МВД, 40-летний местный житель, управляя автомобилем «Хендай», сбил 12-летнего ребенка на электроскутере «Куга». Несовершеннолетний обращался за медпомощью. Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.