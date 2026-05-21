В России внедрят трехуровневую систему оценки поведения школьников

С нового учебного года в России будет внедрена трехуровневая система оценки поведения школьников, которая включает категории «образцовое», «допустимое» и «недопустимое». Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. По словам министра, такая система станет важным шагом в формировании комплексного подхода к воспитанию и образованию. Оценка поведения станет значимым маркером для советников директоров по воспитанию, позволяя объективно отслеживать динамику поведения учащихся, выявлять зоны риска и своевременно корректировать воспитательную работу.

Ранее в Минпросвещения сообщили, что апробация новой системы оценивания поведения обучающихся 1-8-х классов начнется в пилотных регионах в учебном году 2025/26. В 2026/27 учебном году оценка поведения школьников будет внедрена в десяти школах каждого региона страны.