Рязанец получил пять лет колонии за повторный угон машины и пьяную езду

Московский районный суд Рязани вынес приговор 20-летнему местному жителю, ранее судимому за аналогичные преступления. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Молодой человек признан виновным в угоне автомобиля и повторном управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Известно, что в марте 2025 года подсудимый, находясь в нетрезвом состоянии, увидел во дворе одного из жилых домов припаркованный автомобиль. Он разбил стекло, проник в салон и запустил двигатель, соединив провода. Мужчину задержали сотрудниками ДПС, когда он проезжал мимо поста полиции.

В апреле того же года он повторно совершил угон, разбив стекло другого автомобиля и воспользовавшись найденным в замке зажигания ключом. Сотрудники полиции вновь остановили его на улице Октябрьской.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил мужчине наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а также лишил его права управлять транспортными средствами на срок 2 года.