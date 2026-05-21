На Лыбедском бульваре во время фестиваля ГТО запретят электросамокаты

22 и 23 мая на Лыбедском бульваре в Рязани введут ограничение на использование средств индивидуальной мобильности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минспорта. Запрет будет действовать на электросамокаты и другие скоростные СИМы на время проведения регионального фестиваля.

22 и 23 мая на Лыбедском бульваре в Рязани введут ограничение на использование средств индивидуальной мобильности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минспорта.

Запрет будет действовать на электросамокаты и другие скоростные СИМы на время проведения регионального фестиваля.

Организаторы пояснили, что мера связана с обеспечением безопасности гостей и соблюдением правил дорожного движения на пешеходной территории.

Фестиваль пройдет 22 и 23 мая. Посетителей просят учитывать ограничения при планировании визита и соблюдать установленные правила.