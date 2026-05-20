В Ростове-на-Дону у источника обнаружили мертвого младенца в свертке

Прохожий наткнулся у Гремучего родника на полиэтиленовый пакет с телом недоношенного новорожденного. Следствие завело дело об убийстве и ищет возможную мать ребенка — опрашиваются сотрудники роддомов и больниц.

