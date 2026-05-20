В Госдуме связали зависимость от смартфонов с падением рождаемости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что чрезмерное увлечение гаджетами и соцсетями — одна из причин ухудшения демографии в мире. По его словам, развитие технологий серьезно меняет образ жизни людей, а смартфоны увеличили число одиноких среди молодежи. Политик предложил создавать кружки и секции для живого общения как альтернативу цифровой коммуникации.