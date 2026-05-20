SuperJob: рязанцы назвали главный источник стресса на работе

Согласно опросу сервиса SuperJob, чаще всего работающие жители Рязани испытывают стресс из-за поведения коллег (12%): токсичность, склоки, грубость и сплетни. На втором месте — отношение руководителя к подчиненным (9%), на третьем — непрофессионализм начальства (8%).

Также в списке причин — авралы, перегрузки, бардак в процессах, низкая зарплата и безделье. При этом 15% рязанцев заявили, что не испытывают стресса на работе. Мужчины острее реагируют на некомпетентность начальства, женщины — на поведение коллег и общую неорганизованность.