Рязанский суд приговорил женщину к 3,5 годам колонии за приобретение наркотиков
Октябрьский районный суд Рязани вынес приговор 35-летней женщине, признанной виновной в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере. Обвиняемую задержали в октябре 2025 года после того, как она приобрела 1,14 грамма наркотика через мобильное приложение, намереваясь использовать его для личного употребления. Суд установил, что женщина является лицом, регулярно употребляющим наркотические средства, и имела преступный умысел на их приобретение. Полиция пресекла ее незаконную деятельность, а запрещенные вещества изъяла. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил женщине наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
