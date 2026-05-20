Рязанский суд приговорил женщину к 3,5 годам колонии за приобретение наркотиков

Октябрьский районный суд Рязани вынес приговор 35-летней женщине, признанной виновной в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере. Об этом сообщили на сайте региональной прокуратуры.

Обвиняемую задержали в октябре 2025 года после того, как она приобрела 1,14 грамма наркотика через мобильное приложение, намереваясь использовать его для личного употребления.

Суд установил, что женщина является лицом, регулярно употребляющим наркотические средства, и имела преступный умысел на их приобретение. Полиция пресекла ее незаконную деятельность, а запрещенные вещества изъяла.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил женщине наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.