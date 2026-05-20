Рязанцы чаще всего обращались в ОКБ с сосудистыми и сердечными заболеваниями

В Рязанской областной клинической больнице рассказали, с какими диагнозами пациенты чаще всего поступают в терапевтическое отделение. За пять лет работы отделения чаще всего врачи сталкивались с болезнями системы кровообращения — 59 случаев. На втором месте находятся заболевания крови и иммунные нарушения — 41 обращение. Также нередко фиксировались цереброваскулярные болезни и случаи отравлений лекарственными препаратами и биологически активными добавками — по 32 обращения.

В Рязанской областной клинической больнице рассказали, с какими диагнозами пациенты чаще всего поступают в терапевтическое отделение. Об этом сообщили в медучреждении.

За пять лет работы отделения чаще всего врачи сталкивались с болезнями системы кровообращения — 59 случаев. На втором месте находятся заболевания крови и иммунные нарушения — 41 обращение.

Также нередко фиксировались цереброваскулярные болезни и случаи отравлений лекарственными препаратами и биологически активными добавками — по 32 обращения.

Среди других распространенных причин госпитализации — ишемическая болезнь сердца (20 случаев), постинфарктный кардиосклероз (15 случаев) и стенокардия (10 случаев).