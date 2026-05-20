Рязанцев предупредили о массовом отключении холодной воды 21 мая
Рязанцев предупредили о массовом отключении холодной воды 21 мая. Об этом сообщили в Водоканале.
С 09:00 до 17:00 21 мая холодной воды не будет в селе Дядьково Рязанского округа по адресам:
- улица Грачи;
- ЖК «Вива», дома № 56, 56 корпус 1, 58, 58А, 58 корпус 1, 60, 62, 62 корпус 1, 64, 64 корпус 1, 66;
- ЖК «Радужный», дома № 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89-89 корпус 6, 91 корпус 9, 93 корпус 13;
- ЖК «Окский просторы»;
- Малиновая, дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6;
- Лесной переулок;
- Радужный переулок;
- Дядьковский переулок;
- Вишневый переулок.
С 09:00 до 17:00 в Рязани холодную воду отключат на улицах:
- Грибоедова, дом № 18;
- Есенина, дом № 22;
- Затинная, дома № 9, 11;
- Гоголя, дома № 3, 3а, 5 (МБУДО ДМШ № 5 имени В. Ф. Бобылева);
- Чернышевского, дом № 6а.