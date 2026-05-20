Рязанцев предупредили о массовом отключении холодной воды 21 мая

С 09:00 до 17:00 21 мая холодной воды не будет в селе Дядьково Рязанского округа по адресам: улица Грачи; ЖК «Вива», дома № 56, 56 корпус 1, 58, 58А, 58 корпус 1, 60, 62, 62 корпус 1, 64, 64 корпус 1, 66; ЖК «Радужный», дома № 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89-89 корпус 6, 91 корпус 9, 93 корпус 13; ЖК «Окский просторы»; Малиновая, дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6; Лесной переулок; Радужный переулок; Дядьковский переулок; Вишневый переулок. С 09:00 до 17:00 в Рязани холодную воду отключат на улицах: Грибоедова, дом № 18; Есенина, дом № 22; Затинная, дома № 9, 11.

Об этом сообщили в Водоканале.

