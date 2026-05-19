Татьяна Панфилова посетила Форум представительных органов муниципальных образований в Волгограде

В Волгограде состоялся Форум представительных органов муниципальных образований «Единство народов России как высший смысл патриотизма», куда съехались делегаты из 14 муниципалитетов страны — Астрахани и Липецка, Луганска и Махачкалы, Рязани и Самары, Саратова, Тулы, Хабаровска, Челябинска, Элисты, Якутска и Камчатского края. Форум был посвящен Году единства народов России, сообщили в пресс-службе рязгордумы.

Большое внимание участники форума уделили вопросам патриотического воспитания подрастающего поколения и взаимодействия с национальными обществами. Как отметил председатель Волгоградской гордумы Владлен Колесников, регион — один из ведущих центров патриотического воспитания, сохранения исторического наследия и памяти.

Глава муниципального образования, председатель рязгордумы Татьяна Панфилова рассказала коллегам о деятельности рабочей группы по реализации в Рязани государственной национальной политики в сфере духовно-нравственного и патриотического воспитания, которую сформировали в рязгордуме в 2025 году.

Также на форуме обсуждались вопросы развития промышленности и транспортно-логистической сферы, благоустройство общественных пространств. Глава Волгограда Владимир Марченко познакомил делегатов форума представительных органов муниципальных образований России с комплексной программой перспективного развития города-героя до 2034 года.

Участникам форума показали результаты, которые смогли воплотить в жизнь в рамках комплексного развития Волгограда, в том числе поделились результатами обновления общественного транспорта.