Проходящие через Рязань поезда вновь задержались в пути

Отмечается, что после приостановки движения по Крымскому мосту в ночь на 18 мая следуют с опозданием восемь поездов «Таврия». Четыре из них — с остановкой в Рязани. Так, из Крыма задерживаются поезда: № 180 Евпатория — Санкт-Петербург (отстает на пять часов); № 008 Севастополь — Санкт-Петербург (задерживается на шесть с половиной часов); № 068 Симферополь — Москва (отстает от расписания на четыре с половиной часа); № 092 Севастополь — Москва (следует с опозданием на четыре часа).