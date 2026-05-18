В Рязанском округе проведут обработку полей химикатами
В Рязанском округе проведут обработку полей химикатами. Об этом сообщает райадминистрация.
По данным властей, с 18 по 22 мая с 19:00 до 6:00 будет проводиться химическая обработка производственных полей пестицидами и агрохимикатами.
Обработку проведут на земельных участках вблизи населенных пунктов:
- Ларино;
- Горяйново;
- Мантурово;
- Большое Шапово;
- Тюшево;
- Земёнки
Отмечается, что зона обработки — в пределах 7 км от указанных населенных пунктов.
Также дата обработки может измениться из‑за погодных условий.
Ранее вышло предупреждение об обработке в Шиловском районе.