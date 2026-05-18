Рязанские каноисты завоевали три медали на этапе Кубка мира в Германии

Рязанские спортсмены завоевали три медали на II этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Бранденбурге. Золотую медаль в каноэ-четверках на дистанции 500 метров выиграл экипаж с участием рязанца Матвея Арсеньева. Еще две награды завоевал Захар Петров: серебро в каноэ-двойках на 500 метров и бронзу в каноэ-одиночках на дистанции 1000 метров.

Рязанские спортсмены завоевали три медали на II этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Бранденбурге. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

Золотую медаль в каноэ-четверках на дистанции 500 метров выиграл экипаж с участием рязанца Матвея Арсеньева.

Еще две награды завоевал Захар Петров: серебро в каноэ-двойках на 500 метров и бронзу в каноэ-одиночках на дистанции 1000 метров.

«Поздравляю спортсменов и тренеров с отличным выступлением!», — отметил губернатор.

Фото: соцсети Павла Малкова.