Павел Малков: «Каждый отремонтированный дом культуры нужно наполнять жизнью»

«Ежегодно приводим в порядок здания Домов культуры, которым требуется капремонт. Для этого используем инструменты национального проекта „Семья“. Мало построить или отремонтировать здание. Каждый такой объект должен развиваться, нужно наполнять его жизнью, обеспечивать качественную работу с полной загрузкой», — отметил Павел Малков. Он подчеркнул, что благодаря возобновлению деятельности филиала МГИК в Рязанской области усилена работа по подготовке необходимых кадров для отрасли.

Губернатор Рязанской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Павел Малков на заседании Правительства региона прокомментировал работу по капитальному ремонту домов культуры в муниципальных образованиях.

Министр культуры региона Екатерина Шуранова доложила о том, что в текущем году в рамках нацпроекта «Семья» капитально ремонтируются три Дома культуры. В поселке Александро-Невский работы в рамках двухлетнего проекта завершатся в конце мая. В селе Незнаново Кораблинского округа объект откроют в июле. Также приступили к капремонту Сапожковского ДК, проект рассчитан на два года. Они отметила, что обновление домов культуры ведется также по партийному проекту «Культура малой родины», в этом году будут отремонтированы еще 6 объектов в Касимовском, Рыбновском, Сасовском, Старожиловском, Шацком округах и в Шиловском районе. Министр добавила, что в обновленных ДК внедряются новые формы работы, программы активного долголетия, развиваются клубные объединения, заметно выросла посещаемость этих учреждений культуры.