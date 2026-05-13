В ДТП в Рязанской области пострадали двое детей и двое взрослых

ДТП произошло 12 мая, примерно в 07:10, на 21-м километре автодороги Захарово — Большое Коровино — Окуньково в Захаровском районе. По предварительной информации ГАИ, 38-летний житель Московской области, управляя автомобилем Subaru Forester, не справился с управлением и съехал в кювет. Пострадали водитель и его пассажиры — 35-летняя женщина, а также трехлетний ребенок и годовалый малыш. Они с различными травмами доставлены в медучреждение. Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.

