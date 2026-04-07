Мошенники оплатили рязанскому пенсионеру такси до Егорьевска и забрали 550 тысяч
83-летний пенсионер из села Лубяники Касимовского округа стал жертвой мошенников. Об этом 7 апреля сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Пенсионер рассказал полицейским, что ему позвонил мужчина и представился сотрудником правоохранительных органов. Злоумышленник напугал жителя, что его наличные могут изъять, если их не задекларировать. Аферист заявил, что помочь может курьер банка, который заберет, а потом вернет купюры.

На встречу пенсионеру нужно было отправиться в Егорьевск Московской области. Злоумышленник заказал мужчине такси в обе стороны.

На окраине Егорьевска молодой человек, который представился курьером банка, забрал пакет с деньгами, и сказал, что скоро вернется. Пенсионер прождал курьера больше часа и уехал. Всего он лишился 550 тысяч рублей.

Полицейские установили, что к мошенничеству причастен 29-летний житель столичного региона. Злоумышленника задержали.

По предварительной информации МВД, фигурант устроился курьером через интернет. Он забирал у обманутых людей деньги и оставлял себе процент с каждой суммы.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ, по которой грозит до шести лет тюрьмы. Подозреваемого взяли под стражу. Ведется расследование.