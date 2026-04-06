За ночь силы ПВО сбили 50 беспилотников над регионами России

В ночь с 5 на 6 апреля силы противовоздушной обороны уничтожили 50 украинских беспилотников над регионами России. Беспилотники уничтожили над Белгородской, Брянской и Ростовской областями, Краснодарским краем, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

По данным ведомства, дроны самолетного типа сбили в период с 23:00 до 07:00.

