Суд обязал соцучреждение Рязанской области передать деньги умершего государству

В Рязанской области суд рассмотрел дело о признании права собственности на деньги, оставшиеся после умершего человека. Прокурор Скопинского района подал иск к социальному учреждению «Скопинский дом социального обслуживания», где находились деньги в размере 474 рубля 45 копеек на счету. Прокурор выяснил, что после смерти гражданина, который скончался 5 сентября 2005 года, никто не заявил права на наследство. Суд решил, что деньги должны принадлежать Российской Федерации и обязал социальное учреждение перевести их на специальный счет.

Скопинский районный суд рассмотрел гражданское дело о признании права собственности на денежные средства, оставшиеся после умершего гражданина. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Скопинский межрайонный прокурор, действуя в интересах Российской Федерации, подал иск к Государственному бюджетному стационарному учреждению Рязанской области «Скопинский дом социального обслуживания».

В иске прокурор указал на наличие на расчетном счете учреждения 474 рубля 45 копеек, которые принадлежали Ч., умершему 5 сентября 2005 года. Проверка прокуратуры выявила, что после смерти гражданина прошло более шести месяцев, однако никто не заявил права на наследство.

Суд, изучив материалы дела и заслушав представителя истца, удовлетворил исковые требования и признал право собственности на указанные денежные средства за Российской Федерацией. ГБСУ РО «Скопинский дом социального обслуживания» обязано перечислить деньги на расчетный счет МТУ Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях.

Отмечается, что решение суда еще не вступило в силу и может быть обжаловано.