Рязанцам рассказали о пользе регулярных анализов крови
Биохимическое исследование дает более детальную картину. Анализ показывает, как протекают обменные процессы, позволяет оценить работу печени, сердца, сосудов, гормональной системы. С помощью него также можно отследить концентрацию глюкозы, билирубина, липидов, ферментов АСТ и АЛТ. В зависимости от рассматриваемого вещества, отклонения от нормы могут свидетельствовать о нарушениях углеводного или жирового обмена, заболеваниях печени, сердца или других патологиях.

Регулярные анализы крови помогают определить заболевания на ранних стадиях даже при отсутствии ярко выраженных симптомов. Об этом сообщила Наталья Морозова, заведующая отделом организации оказания медицинской помощи по профилю «Трансфузиология» ГБУ РО «Областная станция переливания крови», эксперт просветительского проекта о донорстве крови и плазмы «+Я». Информация предоставлена пресс-службой проекта.

По словам специалиста, клинический анализ крови — базовый метод оценки состояния организма. Он позволяет зафиксировать воспалительные процессы, оценить уровень гемоглобина и эритроцитов, диагностировать анемию.

Биохимическое исследование дает более детальную картину. Анализ показывает, как протекают обменные процессы, позволяет оценить работу печени, сердца, сосудов, гормональной системы. С помощью него также можно отследить концентрацию глюкозы, билирубина, липидов, ферментов АСТ и АЛТ. В зависимости от рассматриваемого вещества, отклонения от нормы могут свидетельствовать о нарушениях углеводного или жирового обмена, заболеваниях печени, сердца или других патологиях.

Для углубленной диагностики применяют ПЦР-тесты (выявляют генетический материал вирусов и бактерий, вируса гепатита B, также используются для установления родства), анализы на онкомаркеры и генетические исследования. Последние помогают установить наследственную предрасположенность к заболеваниям и реакцию на лекарства.

По словам Морозовой, регулярное обследование рекомендуется как профилактическая мера, ведь многие болезни на ранних этапах протекают бессимптомно. Своевременное определение отклонений позволяет начать лечение раньше и снизить риск осложнений.

Известно, что доноры во время медосмотра на станциях переливания также проходят комплекс лабораторных исследований — это дополнительный способ контролировать здоровье.

Фото: пресс-служба «+Я».