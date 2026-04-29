Иностранцев предложили выдворять из России за фиктивное обучение

Депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым направили в правительство РФ законопроект о введении ответственности за фиктивное обучение иностранцев. Инициатива предполагает дополнение статьи 18.8 КоАП РФ новой нормой. Речь идет о случаях, когда иностранный гражданин указывает целью въезда учебу, но фактически не проходит обучение: не зачислен, не посещает занятия или изначально не планирует учиться. За такое нарушение предлагают установить штраф от 5 до 10 тысяч рублей с последующим административным выдворением из России.

Об этом сообщает ТАСС.

В пояснительной записке отмечается, что учебные визы иногда используют для легализации пребывания в стране без реального обучения.

«За последние годы в публичном пространстве неоднократно упоминались схемы, при которых иностранные граждане оформлялись в образовательные организации как студенты, однако фактически обучение не проходили», — говорится в документе.

Авторы инициативы считают, что введение отдельной нормы позволит пресечь подобные схемы и сделать практику наказаний более единообразной.