Театр Драмы опубликовал для рязанцев репертуар на май и июнь

Рязанский Театр Драмы представил репертуар на май и июнь. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

В мае рязанцев ждут гастроли из Республики Татарстан. 16 числа в театре покажут спектакль по произведению Александра Пушкина «Капитанская дочка» (12+). С 20 по 24 мая в Рязань приедет Хабаровский краевой театр драмы с разнообразными постановками, включая сказки, комедии и драмы.

В это же время артисты рязанского театра отправятся в Хабаровск для обменных гастролей.

В июне запланированы следующие мероприятия: 3 июня в рамках проекта «Тепло родного дома» состоится спектакль «Сахарный ребенок» (12+), а 4 июня на сцене театра выступит Нижегородский театр драмы с постановкой «Бешеные деньги» (16+).

Также ожидаются гастроли Белорусского государственного академического музыкального театра и участие в проекте «Театральный поезд» с театрами из Нижнего Новгорода и Мордовии.

Зрителям рекомендуется заранее бронировать билеты на интересующие спектакли.