Рязанских аграриев предупредили о риске гибели озимых из-за похолодания

Национальный союз агростраховщиков предупредил аграриев Центральной России о резком росте рисков для озимых и яровых культур. Причина — снегопады, заморозки и переувлажнение почвы в конце апреля. Рязанская область попала в список регионов, которые сильнее всего затронул циклон.

По данным НСА на 1 апреля, в Рязанской области под урожай текущего года застраховали 154 тысячи гектаров посевов.

В апреле 2025 года возвратные заморозки погубили озимый рапс в Рязанской области. Страховая компания выплатила хозяйству более 11 миллионов рублей.

Сейчас синоптики прогнозируют в регионе температуру около нуля и ниже вплоть до 2 мая. Одновременно идут обильные осадки. Почва продолжает накапливать влагу. Аграрии опасаются повторения ситуации с гибелью озимых от переувлажнения. Сев яровых культур в ряде областей уже задержался на две недели.