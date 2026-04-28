Рязанке стало плохо на улице, ей требовалась экстренная госпитализация

Женщине вызвали скорую прохожие. Прибывшие на место врачи заподозрили у нее инсульт. В ОКБ диагноз подтвердился. Пациентку госпитализировали в пределах «терапевтического окна» — критически важных 4-5 часов, уточнили в публикации. Женщине провели тромболизис. «Это эффективный метод лечения инсульта. Препарат растворяет тромб, ставший причиной инсульта, и восстанавливает кровоток. Таким образом можно избежать повреждения мозга», — рассказал заведующий отделением ОНМК Олег Сорокин. Инсульт прошел без последствий. Пациентку выписали.