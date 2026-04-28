Рязанцы снова жаловались на ночную вонь и загрязнение воздуха

Жители Рязани в течение недели с 20 по 26 апреля неоднократно жаловались на резкие химические запахи и плохое качество воздуха. Первые обращения начали поступать вечером 21 апреля после смены ветра. Уже 22 апреля ситуация резко ухудшилась — к ночи число жалоб выросло до 18. На следующий день, 23 апреля, обращения продолжились как утром, так и вечером. По словам горожан, в воздухе ощущались запахи фенола, сероводорода, формальдегида и диоксида серы. Люди сообщали о першении в горле, кашле и тошноте.

Об этом сообщили на странице «ВКонтакте» «Дышим чистым».

24 апреля днем ситуация стабилизировалась, однако поздно вечером жалобы возобновились. Аналогичная картина наблюдалась 25 апреля — в течение дня было спокойно, но ночью снова зафиксировали более 10 обращений. 26 апреля жалобы поступали как в утренние часы, так и ближе к ночи.

При этом в дневное время в большинстве случаев воздух оставался относительно чистым. Ухудшение ситуации чаще всего происходило вечером и ночью, особенно при юго-западном ветре.