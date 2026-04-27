Рязанская область заняла 41 место в рейтинге по платежной дисциплине бизнеса

Доля просроченной задолженности юрлиц на 1 марта 2026 года составила 3%, за год показатель вырос на 0,9 п. п. Объем корпоративного портфеля за 12 месяцев уменьшился на 2,4%. Чукотка, Магаданская область, Забайкальский край и Камчатка лидируют в рейтинге по платежной дисциплине бизнеса. В замыкающей группе — НАО, а также регионы Северного Кавказа: Дагестан, КБР, Ингушетия и КЧР.