Проходящие через Рязань поезда задержались в пути
Проходящие через Рязань поезда задержались в пути. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.
Из-за неблагоприятных метеоусловий с отставанием от графика до 2,5 часов следуют семь поездов Павелецкого направления в сторону Москвы. Два из них проходят через Рязань:
- № 94 Пенза — Москва;
- № 86 Дербент — Москва.
Железнодорожники принимают необходимые меры.