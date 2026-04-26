В Рязанской области засняли рысь

Рысь попала в фотоловушку, установленную в четырех километрах от Уржинского озера. «Ставил ловушки, чтобы наблюдать за волками, а попалась рысь! Мне всегда казалось что такие животные живут в глухих лесах где-то на рубеже заповедника, где редко бывают люди. А оказывается, они ближе, чем мы думаем!» — написал рязанец.