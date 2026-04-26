Пьяный рязанец повредил припаркованный во дворе дома «Мерседес»

На окраине Рязани пьяный мужчина повредил припаркованный во дворе дома «Мерседес» 67-летней местной жительницы. Об этом 26 апреля сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Полицейские опросили жителей домов, расположенных рядом с парковкой пострадавшего авто, и нашли людей, которые видели, как поздно вечером мужчина бил руками и ногами по машине.

Оперативники выяснили, что это сделал 31-летний местный житель. Он проживает в доме, расположенном через два двора.

По предварительной информации УМВД, рязанец был в гостях, где с приятелями употреблял спиртное. Отмечается, что домой мужчина пошел в состоянии сильного алкогольного опьянения. На парковке внимание нетрезвого мужчины привлек автомобиль «Мерседес».

"Без причины и какой-либо цели прохожий начал бить по иномарке руками и ногами", — говорится в сообщении. На корпусе и дверях иномарки появились вмятины.

Злоумышленника задержали. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ, по которой грозит до пяти лет тюрьмы.