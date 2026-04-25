В Рязани массово отключили свет

В субботу. 25 апреля, из-за аварии свет отключили по следующим улицам: Куйбышевское шоссе, Связи (Соколовка), Луговая (Соколовка), Механизаторов 1-я, Механизаторов 2-я, Полиграфистов (Соколовка), Попова (Соколовка), Тепличная (Соколовка), Ушинского (Соколовка), Ушинского проезд, Гагарина (Соколовка), Железнодорожная (Соколовка), Западная, станция Лесок, Есенина, Колхозная. Отмечается, что специалисты приступили к ремонтным работам.