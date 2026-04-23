Российские IT-компании предложили властям отказаться от попыток заблокировать VPN

Письмо направлено руководителю Администрации президента Вайно и премьер-министру Мишустину. По словам инициаторов обращения, с началом блокировок VPN в стране «нарушилась работоспособность интернета», а в будущем аварий якобы станет только больше, что приведёт рунет в «нерабочее состояние». Они отметили, что точного способа отличить VPN от обычного шифрованного интернет-трафика не существует, а сами блокировки VPN не решают проблему доступа к запрещенным ресурсам. Также участники отметили, что блокировки стали «заметной политической проблемой», вызывая «огромное недовольство властью» в IT-сообществе и среди широких слоёв населения.

Обращение к властям публикует Наталья Касперская — президент ГК InfoWatch, председатель правления АРПП «Отечественный софт».

