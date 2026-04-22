В Окском заповеднике рассказали, какие хладнокровные уже проснулись в рязанских лесах

Отмечается, что в регионе активное просыпаются змеи и ящерицы. Раньше всех в Рязанской области проснулись обыкновенные гадки — их встретили 21 марта. Ужи проснулись чуть позже, первая встреча с этим видом змей произошла 4 апреля. Ящерицы в регионе проснулись позже. 29 марта экологи встретили в лесу живородящую ящерицу — самый устойчивый к холоду вид. Более чувствительная к температуре прыткая ящерица отмечена спустя несколько дней (4.04). Самый теплолюбивый вид ящериц -колхидская веретеница — появляется в числе последних после зимовки — во второй половине апреля — начале мая. В этом сезоне безногие ящерицы еще не проснулись.

Фото: Элина Антонюк, ведущий научный сотрудник, кандидат биологических наук.