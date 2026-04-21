В Рязани коммунальные службы стали убирать поваленные деревья после снегопада

Городские службы Рязани продолжают устранять последствия снегопада. По данным управления по делам ГОЧС, из-за тяжести мокрого снега за сутки в разных районах города упали 26 деревьев. Коммунальные службы сейчас ведут или завершают работы по нескольким адресам, включая улицы Введенская, Чапаева, 1-е Бутырки, Шевченко, Новоселов, Либкнехта, Касимовское шоссе, Первомайский проспект и Лыбедский бульвар, а также другие участки.

Городские службы Рязани продолжают устранять последствия снегопада. Об этом сообщили в администрации города.

По данным управления по делам ГОЧС, из-за тяжести мокрого снега за сутки в разных районах города упали 26 деревьев.

Коммунальные службы сейчас ведут или завершают работы по нескольким адресам, включая улицы Введенская, Чапаева, 1-е Бутырки, Шевченко, Новоселов, Либкнехта, Касимовское шоссе, Первомайский проспект и Лыбедский бульвар, а также другие участки.

Деревья распиливают и убирают с проезжей части, тротуаров и дворов. Поврежденные насаждения также опиливают и приводят в порядок.