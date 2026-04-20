Владельцы VPN предупредили о масштабной зачистке серверов в России

Владельцы VPN-сервисов предупредили о подготовке масштабной зачистки отрасли. Об этом сообщило издание «Код Дурова» со ссылкой на анонимного владельца популярного сервиса обхода блокировок. На рынке зафиксировали агрессивные рекламные кампании. Некоторые провайдеры призывают пользователей оплачивать подписки на длительный срок. Участники рынка связывают это с желанием собрать максимум средств перед вероятным закрытием.

Владельцы VPN-сервисов предупредили о подготовке масштабной зачистки отрасли. Об этом сообщило издание «Код Дурова» со ссылкой на анонимного владельца популярного сервиса обхода блокировок.

На рынке зафиксировали агрессивные рекламные кампании. Некоторые провайдеры призывают пользователей оплачивать подписки на длительный срок. Участники рынка связывают это с желанием собрать максимум средств перед вероятным закрытием.

Основную роль играет законопроект «Антифрод 2.0». Ко второму чтению в него внесли поправки, обязывающие российские дата-центры и хостинг-провайдеров выявлять и отключать серверы, которые обеспечивают доступ к запрещенной информации.

Таким образом хостеры переходят из статуса технических посредников в разряд контролирующих органов. Собеседник издания охарактеризовал грядущие меры как максимально жесткий вариант ранее существовавших инициатив.

Если ограничения на уровне хостингов окажутся недостаточно эффективными, у регуляторов есть запасные сценарии воздействия на протоколы связи. Подробности этих планов источник не сообщил.