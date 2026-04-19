Рязанцы показали первый грибной «урожай» в 2026 году

География находок уже охватила несколько районов области. В Рыбновском районе местные жители набрали грибы, но признались, что есть пока боятся. В комментариях рязанцы предложили приехать и забрать собранное. В Касимовском районе 18 апреля также собрали небольшой урожай. Активнее всего грибы ищут в Сараевском и Шиловском районах. Сморчки требуют обязательной термической обработки перед употреблением.

В группе «Грибы и Грибники Рязанской области» во ВКонтакте появились первые сообщения о весенней тихой охоте. Судя по фотографиям, грибники нашли сморчки — одни из самых ранних весенних грибов.

География находок уже охватила несколько районов области. В Рыбновском районе местные жители набрали грибы, но признались, что есть пока боятся. В комментариях рязанцы предложили приехать и забрать собранное. В Касимовском районе 18 апреля также собрали небольшой урожай.

Активнее всего грибы ищут в Сараевском и Шиловском районах.

Сморчки требуют обязательной термической обработки перед употреблением.